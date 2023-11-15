Сборы кинотеатров в Краснодаре за год выросли почти вдвое

Информация об этом содержится единой автоматизированной системе Фонда кино.

Согласно статистике на 12 ноября, сборы кинотеатров Краснодара с начала года достигли почти 694 млн рублей. Это на 97,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Число зрителей в краснодарских кинотеатрах с начала года также выросло почти в два раза — на 98%. По словам экспертов, улучшить статистику кинотеатрам удалось, благодаря ряду популярных фильмов, таких как: «Чебурашка», «Вызов» и «По щучьему веленью».

При этом, из-за дефицита популярных фильмов объем сборов в отечественных кинотеатрах в 2023 году заметно отстает от уровня докризисного 2019 года, сообщает «РБК Краснодар».

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