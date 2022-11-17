Сборная России по футболу сыграла вничью с Таджикистаном
Спорт
17.11.2022 20:11
Товарищеский матч между национальными сборными России и Таджикистана прошел вечером 17 ноября в Душанбе на Центральном республиканском стадионе.
По ходу встречи обе команды имели шансы для взятия ворот, но так и не сумели ими воспользоваться. Матч завершился со счетом 0:0. Защитник «Сочи» Артем Макарчук вышел в стартовом составе сборной России и провел на поле весь матч.
Голкипер российской команды Сергей Песьяков на 54 минуте получил травму, его заменил Антон Шунин. На 85 минуте судья не засчитал забитый мяч воспитанника ФК «Краснодар» Даниила Уткина, сообщает RT.
Следующий матч российская команда проведет 20 ноября в Ташкенте против сборной Узбекистана. Стартовый свисток прозвучит в 15:00.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», Матвей Сафонов покинул расположение сборной России из-за травмы.
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