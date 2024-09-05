Сборная России по футболу разгромно обыграла Вьетнам

Товарищеский матч между сборными России и Вьетнама прошел 5 сентября на стадионе «Ми Динь» в Ханое (Вьетнам).

Счет на 24-й минуте открыл полузащитник сборной РФ Далер Кузяев. На 62-й минуте защитник вьетнамкой сборной Ван Тхань Ву забил автогол. На 77-й минуте отличился голом российской форвард Тамерлан Мусаев. Матч завершился со счетом 3:0 в пользу сборной России.

Следующий матч сборная России проведет 7 сентября против команды Таиланда. В этом году сборная РФ провела два товарищеских матча с Сербией (4:0) и с Беларусью (4:0).

Как писал интернет-портал «Кубань 24», тренерский штаб национальной сборной России по футболу объявил итоговый состав игроков, которые примут участие в товарищеских матчах против Вьетнама и Таиланда. В список вошли 27 футболистов.

Среди них полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов и экс-капитан «быков», который сейчас выступает за французский «ПСЖ» — Матвей Сафонов.