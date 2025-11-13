Logo
Сборная России по футболу прилетела в Сочи на товарищеский матч с Чили

Фото Михаила Шапаева, РФС

Игра между национальными командами состоится на стадионе «Фишт» 15 ноября.

В аэропорту города-курорта футболистов и тренеров российской сборной встречали казаки хлебом и солью.

— Вас встречаем хлебом-солью. Угощайтесь, гости дорогие. Хлеб кубанский и силушку придаст, и настроение поднимет.

Первым каравай попробовал наставник сборной Валерий Карпин, а затем и все футболисты. В эту субботу, 15 ноября, российская сборная проведет товарищеский матч со сборной Чили. Игра на стадионе «Фишт» начнется в 18:00. Это будет первый за семь лет матч национальной команды в Сочи.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», перед матчем на стадионе «Фишт» проведут масштабный футбольный праздник. В программе — конкурсы, автограф-сессия и концерт.

Читайте также: сборная России по футболу сыграла вничью с Перу — 1:1. Товарищеский матч между сборными России и Перу прошел 12 ноября на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

