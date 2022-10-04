Сборная России одержала победу в Кубке Содружества по мотокроссу

Видео канала «Кубань 24»

Второй этап серии прошел в Туапсинском районе. Показать свое мастерство приехали 120 спортсменов из 9 стран, в том числе представители Индии, Китая, Монголии, Южной Кореи, Беларуси и Казахстана.

Соревнования проходили сразу в трех классах мотоциклов. Многие гонщики мечтали проехать по местной трассе, ведь она считается одной из сложнейших в мире.

«Вы видите, с каким настроем приехали спортсмены из Китая, Индии и даже Южной Кореи. Все настроены очень дружелюбно. Они видят дружелюбную атмосферу, замечательную погоду, отлично подготовленный трек. Это уникальный трек, перепад высот более 60 м», — сказал президент Федераций мотоциклетного спорта России и Краснодарского края Александр Джеус.

«Эта трасса входит в топ-5 самых сложных в мире. И для многих это испытание», — сообщил заместитель министра физической культуры и спорта Краснодарского края Сергей Мясищев.

Кубок Содружества — новая форма гоночных серий. Она стала альтернативой для российских спортсменов, которым запрещен доступ на международные состязания.

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