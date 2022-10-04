Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

Сборная России одержала победу в Кубке Содружества по мотокроссу

Спорт
04.10.2022 11:02
Ссылка https://kuban24.tv/item/sbornaya-rossii-oderzhala-pobedu-v-kubke-sodruzhestva-po-motokrossu
Видео канала «Кубань 24»

Второй этап серии прошел в Туапсинском районе. Показать свое мастерство приехали 120 спортсменов из 9 стран, в том числе представители Индии, Китая, Монголии, Южной Кореи, Беларуси и Казахстана.

Соревнования проходили сразу в трех классах мотоциклов. Многие гонщики мечтали проехать по местной трассе, ведь она считается одной из сложнейших в мире.

«Вы видите, с каким настроем приехали спортсмены из Китая, Индии и даже Южной Кореи. Все настроены очень дружелюбно. Они видят дружелюбную атмосферу, замечательную погоду, отлично подготовленный трек. Это уникальный трек, перепад высот более 60 м», — сказал президент Федераций мотоциклетного спорта России и Краснодарского края Александр Джеус.

«Эта трасса входит в топ-5 самых сложных в мире. И для многих это испытание», — сообщил заместитель министра физической культуры и спорта Краснодарского края Сергей Мясищев.

Кубок Содружества — новая форма гоночных серий. Она стала альтернативой для российских спортсменов, которым запрещен доступ на международные состязания.

Читайте также: кубанские яхтсмены выступят в Минске на Кубке Содружества.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
В Госдуму внесен законопроект об отсрочке от мобилизации для многодетных отцов
В Госдуму внесен законопроект об отсрочке от мобилизации для многодетных отцов
Российский поп-певец Константин Легостаев пропал без вести в Сочи
Российский поп-певец Константин Легостаев пропал без вести в Сочи
В Сочи нашли пропавшего певца Константина Легостаева
В Сочи нашли пропавшего певца Константина Легостаева
СК начал проверку по факту исчезновения в Сочи певца Константина Легостаева
СК начал проверку по факту исчезновения в Сочи певца Константина Легостаева
В горах Сочи двое мужчин с тремя детьми перестали выходить на связь во время похода
В горах Сочи двое мужчин с тремя детьми перестали выходить на связь во время похода
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Самый противоречивый орден Российской империи: Святой Владимир — и гражданским, и военным
  2. В Апшеронске 9-летний ребенок в кинотеатре застрял пальцем в подстаканнике
  3. Почему на передовой нет чистого белья и стоит ли это общественной дискуссии?
  4. Под маской помощи-3: пушки и ракеты для ударов по мирным жителям
  5. В Новороссийске 14 многоэтажек и три соцобъекта остались без горячей воды из-за утечки
  6. «Объясняем.рф»: срок подготовки мобилизованных может составить до одного месяца
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях