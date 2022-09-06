Кубанские яхтсмены выступят в Минске на Кубке Содружества

Видео канала «Кубань 24»

У кубанских яхтсменов в Минске завершилась тренировочная программа. Регата — 7 сентября, 3 этап Кубка Содружества.

В составе сборной России четыре краевых экипажа. Сочинцы Александр Аскеров и Евгений Айвазьян выступят в классе IQFoil — это парусная доска, Кирилл Терешкин из Краснодара в «Лазере». Выйдут на воду и лидеры сезона в олимпийском классе «470» — геленджичанин Денис Грибанов вместе с Алисой Кирилюк.

«Для нашего экипажа сезон складывается неплохо. В прошлом году на чемпионате России сели первый раз вместе и продолжаем выступать. Гоняемся вместе. И готовимся к предстоящим соревнованиям в Минске. Надеюсь, что приложим все усилия и получится показать самый высокий результат. Всем удачи и новых побед», — сказал чемпион России по парусному спорту в классе «470» Денис Грибанов.

С победным настроением кубанские яхтсмены отправились в Белоруссию. Неделю назад на Всероссийской Спартакиаде сильнейших Грибанов, Кирилюк, Аскеров взяли золото. После гонок в Минске сезон у парусников продолжится уже национальными стартами. В Сочи в конце сентября — чемпионат России.