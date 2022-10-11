Сборная Краснодарского края завоевала четыре медали на чемпионате РФ по боксу

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Чемпионат России по боксу среди мужчин прошел в Чите. В соревнованиях участвовали свыше 500 сильнейших боксеров из всех регионов.

Состязания провели в 13 весовых категориях. Кубань представили девять спортсменов, которые получили четыре медали. Об этом 11 октября сообщил вице-губернатор Краснодарского края Александр Власов.

«Поздравляю кубанских спортсменов с достойным выступлением на чемпионате России. На территории края открыты 63 спортивных отделения по боксу. По итогам 2021 и с начала этого года наши боксеры завоевали уже более 110 медалей на всероссийских и международных соревнованиях», — сказал Власов.

В весовой категории 92 кг победил заслуженный мастер спорта России, член национальной сборной, серебряный призер летних Олимпийских игр 2020 года, чемпион мира, Европы, победитель и призер международных и национальных турниров Муслим Гаджимагомедов.

Серебро в весовой категории 67 кг взял Евгений Кооль из Анапы. Обладателями бронзы в категориях 48 кг и 86 кг стали Михаил Прокопьев и Теймураз Суров. Они представляли краснодарскую и анапскую школу бокса.

«Бокс — один из самых популярных видов спорта в нашем регионе. Почти 9 тыс. человек занимаются боксом в спортивных школах. И с каждым годом это число растет. В 2022 году в сборную России вошли 62 боксера из Краснодарского края, которые достойно представляют Кубань на всех соревнованиях», — сказал министр спорта края Серафим Тимченко.

Больше всего боксеров занимаются в спортивных отделениях Сочи, Краснодара, Анапы и Славянского района. Кроме того, на Кубани работает Федерация бокса и ГБУ КК «Региональный центр спортивной подготовки по боксу», сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

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