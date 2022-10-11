В Краснодаре пройдет чемпионат России по боксу среди женщин
Турнир начнется 16 октября в краснодарском «Баскет-холле». Кубань на этих соревнованиях представят 16 девушек в 12 весовых категориях.
Одна из фавориток турнира в весе до 75 кг — Анастасия Шамонова. Спортсменка из Краснодара с 15 лет выступает на международном уровне. Она четыре раза побеждала на чемпионатах России среди сверстников, трижды становилась лучшей в Европе и дважды выигрывала первенство мира.
«Когда на шею надевают золотую медаль, у меня в голове просто: «Ура, Настя, ты это сделала». Потом, когда на международном уровне поднимается флаг Российской Федерации, и я его вижу на самом верху, меня берет гордость за то, что я представляю Россию», — рассказала чемпионка России по боксу Анастасия Шамонова.
На первенстве континента Шамонова победила летом 2021 года, а в декабре во второй раз подряд выиграла чемпионат страны. Прошлый год — один из самых ярких в карьере краснодарской боксерши.
«Несмотря на то, что год был очень плотный, мы все равно не знали точные сроки проведения, потому что соревнования всегда переносили. Конечно, результатом довольны, потому что в этом году я выиграла и чемпионат России среди женщин, и молодежную Европу», — сказала Анастасия Шамонова.
В Краснодаре Шамонова может в третий раз стать сильнейшей среди взрослых в своем весе. Всего в турнире примут участие 250 спортсменок из 63 регионов страны.
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