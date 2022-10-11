Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

В Краснодаре пройдет чемпионат России по боксу среди женщин

Спорт
11.10.2022 11:11
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-projdet-chempionat-rossii-po-boksu-sredi-zhenshhin
Видео канала «Кубань 24»

Турнир начнется 16 октября в краснодарском «Баскет-холле». Кубань на этих соревнованиях представят 16 девушек в 12 весовых категориях.

Одна из фавориток турнира в весе до 75 кг — Анастасия Шамонова. Спортсменка из Краснодара с 15 лет выступает на международном уровне. Она четыре раза побеждала на чемпионатах России среди сверстников, трижды становилась лучшей в Европе и дважды выигрывала первенство мира.

«Когда на шею надевают золотую медаль, у меня в голове просто: «Ура, Настя, ты это сделала». Потом, когда на международном уровне поднимается флаг Российской Федерации, и я его вижу на самом верху, меня берет гордость за то, что я представляю Россию», — рассказала чемпионка России по боксу Анастасия Шамонова.

На первенстве континента Шамонова победила летом 2021 года, а в декабре во второй раз подряд выиграла чемпионат страны. Прошлый год — один из самых ярких в карьере краснодарской боксерши.

«Несмотря на то, что год был очень плотный, мы все равно не знали точные сроки проведения, потому что соревнования всегда переносили. Конечно, результатом довольны, потому что в этом году я выиграла и чемпионат России среди женщин, и молодежную Европу», — сказала Анастасия Шамонова.

В Краснодаре Шамонова может в третий раз стать сильнейшей среди взрослых в своем весе. Всего в турнире примут участие 250 спортсменок из 63 регионов страны.

Автор:
Евгений Резник
ТОП 5 НОВОСТЕЙ
В центре Киева утром прогремела серия взрывов
В центре Киева утром прогремела серия взрывов
Фейк: в Джанкое на севере Крыма произошел крупный взрыв
Фейк: в Джанкое на севере Крыма произошел крупный взрыв
В Краснодарском крае с 15 октября временно изменится график движения пригородных поездов
В Краснодарском крае с 15 октября временно изменится график движения пригородных поездов
Взрывы в Киеве: повреждены важные объекты инфраструктуры
Взрывы в Киеве: повреждены важные объекты инфраструктуры
Владельцем взорвавшегося на Крымском мосту грузовика оказался житель Кубани
Владельцем взорвавшегося на Крымском мосту грузовика оказался житель Кубани
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. В Краснодаре в доме, где мужчину едва не раздавил лифт, начали ремонт подъемника
  2. Шампанского всем! В Сочи зять украл у женщины 2 млн рублей и прокутил их за несколько часов
  3. Кредитные каникулы для участников СВО — ответы на важные вопросы
  4. В Краснодарском крае столкнулись две легковушки марки Nissan, оба водителя погибли
  5. Синоптик рассказал, какие народные приметы помогут предсказать погоду
  6. Почему на передовой нет чистого белья и стоит ли это общественной дискуссии?
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях