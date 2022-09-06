Сборная Краснодарского края взяла золото на чемпионате России по полиатлону
Первое место в пятиборье завоевал Егор Сечь из Краснодара. В командном зачете победили краснодарцы из СШОР № 3.
Состязания проходили в Рязанской области. В программу соревнований вошли стрельба, плавание, метание спортивного снаряда. Также забеги на 100 м и на 2 км у женщин, и на 3 км — у мужчин.
«Наши ребята регулярно занимают самые высокие места на всероссийских и международных соревнованиях. Только за полтора года они завоевали почти 70 медалей различного достоинства, в том числе четыре золотые медали на первенстве мира в 2022 году», — рассказал замлавы региона Александр Власов.
Он отметил, что в Краснодарском крае полиатлоном занимаются почти 2,5 тыс. человек. Открыто 8 спортивных отделений, в которых занимается 375 спортсменов, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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