Анапчанин стал чемпионом мира по пляжному самбо
Спорт
28.08.2022 14:04
Чемпионат мира по пляжному самбо проходил в Израиле с 27 по 28 августа.
Сборная России выступала на турнире под флагом Международной федерации самбо. Россияне завоевали 4 золотые медали.
В категории 88 кг первое место занял житель Анапы, воспитанник спортшколы олимпийского резерва № 1 Александр Дурноян, сообщает пресс-служба администрации Анапы.
Читайте также: в Новороссийске прошли Всероссийские соревнования по самбо.
Популярные новости
- Модный лук для школы — 2022: что рекомендуют подросткам популярные блогеры
- Организаторы фестиваля «Александровская крепость» заявили, что выступление Манижи состоится
- Пандемия и санкции: какие принятые в Краснодарском крае законы помогли нам выжить и определили развитие региона
- Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
- В Сочи мужчина упал с велосипеда, ударился о камень и погиб
- Краснодарский театр драмы в сентябре представит макротрагикомедию «Космос»