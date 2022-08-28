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Анапчанин стал чемпионом мира по пляжному самбо

Спорт
28.08.2022 14:04
Ссылка https://kuban24.tv/item/anapchanin-stal-chempionom-mira-po-plyazhnomu-sambo
Анапчанин стал чемпионом мира по пляжному самбо
Фото пресс-службы администрации Анапы.

Чемпионат мира по пляжному самбо проходил в Израиле с 27 по 28 августа.

Сборная России выступала на турнире под флагом Международной федерации самбо. Россияне завоевали 4 золотые медали.

В категории 88 кг первое место занял житель Анапы, воспитанник спортшколы олимпийского резерва № 1 Александр Дурноян, сообщает пресс-служба администрации Анапы.

Читайте также: в Новороссийске прошли Всероссийские соревнования по самбо.

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