Анапчанин стал чемпионом мира по пляжному самбо

Фото пресс-службы администрации Анапы.

Чемпионат мира по пляжному самбо проходил в Израиле с 27 по 28 августа.

Сборная России выступала на турнире под флагом Международной федерации самбо. Россияне завоевали 4 золотые медали.

В категории 88 кг первое место занял житель Анапы, воспитанник спортшколы олимпийского резерва № 1 Александр Дурноян, сообщает пресс-служба администрации Анапы.

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