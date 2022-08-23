Сборная Краснодарского края выступит на Спартакиаде сильнейших по пляжному волейболу

Видео канала «Кубань 24»

Турнир стартует в Москве. Краевая команда представлена четырьмя парами, которые перед этим сражались за медали первенства России в Анапе.

Бронзу на домашнем турнире завоевали две Екатерины — Абрамова и Кузнецова. Это были соревнования среди игроков до 19 лет. Спартакиада сильнейших — взрослый уровень.

«Там будет намного сложнее, чем на первенстве России. Это взрослый уровень, профессионалы играют. Мы стараемся, стремимся к ним», — рассказал тренер сборной Краснодарского края по пляжному волейболу Игорь Кашкаха.

Соревнования проходят в московском Центре пляжных видов спорта. Подопечные тренера краевой сборной Игоря Кашкахи сперва два дня будут бороться на групповом этапе, а затем 25 августа состоятся три раунда плей-офф. Победителей и призеров Спартакиады определят 26 числа.

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