Сборная Краснодарского края выступит на Спартакиаде сильнейших по пляжному волейболу
Турнир стартует в Москве. Краевая команда представлена четырьмя парами, которые перед этим сражались за медали первенства России в Анапе.
Бронзу на домашнем турнире завоевали две Екатерины — Абрамова и Кузнецова. Это были соревнования среди игроков до 19 лет. Спартакиада сильнейших — взрослый уровень.
«Там будет намного сложнее, чем на первенстве России. Это взрослый уровень, профессионалы играют. Мы стараемся, стремимся к ним», — рассказал тренер сборной Краснодарского края по пляжному волейболу Игорь Кашкаха.
Соревнования проходят в московском Центре пляжных видов спорта. Подопечные тренера краевой сборной Игоря Кашкахи сперва два дня будут бороться на групповом этапе, а затем 25 августа состоятся три раунда плей-офф. Победителей и призеров Спартакиады определят 26 числа.
Читайте также: женская сборная Краснодарского края по регби-7 завершила подготовку к Спартакиаде сильнейших.
- Краснодарский край накрыла пыльная буря: как защитить свое здоровье
- Прогулки на сапсерфе в Краснодарском крае: 300 калорий в минус, заряд позитива в плюс
- В Анапе с лестницы «300 ступеней» в обрыв упал маленький мальчик
- Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
- В Анапе 23 августа запретили купаться в море с надувными матрасами
- Отец подозреваемой в убийстве Дарьи Дугиной рассказал о дочери