Сборная Краснодарского края получила 10 медалей на турнирах по восточным боевым искусствам

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Кубок России и Всероссийские соревнования в дисциплине сетокан прошли в Московской области. В состязаниях приняли участие свыше 1 тыс. спортсменов из 37 регионов РФ.

Кубань представляли 25 юношей и девушек. Сборная края завоевала 10 медалей. Из них пять золотых, две серебряных и три бронзовых. Лучшие результаты показали спортсмены из Краснодара, Ейска и станицы Брюховецкой.

«На территории пяти муниципалитетов края в физкультурно-спортивных организациях и учреждениях дополнительного образования работают шесть отделений по восточным боевым единоборствам. В них профессионально занимаются более 500 человек под руководством 13 тренеров. Они успешно выступают на престижных соревнованиях», — сказал вице-губернатор Александр Власов.

В целях развития восточных единоборств регулярно проходят первенства и чемпионат Кубани, работает региональная федерация восточного боевого единоборства.

«Соревнования в очередной раз показали, что даже новые, молодые виды единоборств приносят награды в копилку спортивных достижений Кубани. На сегодняшний день свыше 4 тыс. человек в Краснодарском крае занимаются восточными боевыми единоборствами», — цитирует министра спорта края Серафима Тимченко пресс-служба администрации Краснодарского края.

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