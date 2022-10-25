Кубанский боксер Гаджимагомедов помог сборной России одержать победу над командой Кубы

Видео канала «Кубань 24»

Муслим Гаджимагомедов в Санкт-Петербурге успешно выступил на матчевой встрече с Кубой.

Серебряный призер Олимпиады в Токио, капитан национальной команды бился в весовой категории до 92 кг. Единогласным решением судей Гаджимагомедов победил чемпиона Кубы Кристиана Пиндера. Благодаря этому российские боксеры выиграли со счетом 3:2.

Суперсерия с Кубой — подготовка к официальным стартам. В начале октября Международная федерация бокса допустила россиян до соревнований.

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