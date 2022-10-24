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Кубанские спортсменки завоевали три золота и четыре бронзы на чемпионате России по боксу

Спорт
24.10.2022 18:49
Ссылка https://kuban24.tv/item/kubanskie-sportsmenki-zavoevali-tri-zolota-i-chetyre-bronzy-na-chempionate-rossii-po-boksu
Видео канала «Кубань 24»

Турнир прошел в Краснодаре на главной арене «Баскет-Холла».

Краснодарка Анастасия Шамонова защитила чемпионский пояс. Одолела в финале в весе до 75 кг прошлогоднюю соперницу Елену Гапешину из Бурятии. Анастасия стала лучшей в стране среди взрослых в третий раз. Дома помогла поддержка.

«Приехали друзья и семья: и крестная, и муж, и те, кого даже не ждала. Все приехали. Учительница моя приехала, классный руководитель. Моя близкая подруга», — сказала чемпионка России по боксу Анастасия Шамонова.

Еще два кубанских золота — анапские. Завоевали их две 18-летние спортсменки. Надежда Голубева тренируется у сестры Марины и брата Михаила. Она в решающем поединке в весе до 60 кг победила Юлию Чернобородову из Ивановской области. А в категории до 70 кг анапчанка Анастасия Демурчян выиграла у Даримы Сандаковой из Подмосковья.

«Было сложно, потому что это наш первый чемпионат по взрослым. Было очень тяжело подготовиться и морально, и психологически. Все равно, большой стресс. Но справились, потому что подошли правильно, тренер настроил», — сказала чемпионка России по боксу Анастасия Демурчян.

Бронзу домашнего чемпионата завоевали Екатерина Молчанова из Славянска-на-Кубани, Валерия Линькова из станицы Полтавской, Ксения Олифиренко из Курганинска и уроженка станицы Новокорсунской Нуне Асатрян. В командном зачете сборная Кубани вторая. Уступила команде из Москвы полтора балла.

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