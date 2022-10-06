Сборная Краснодарского края победила на женском турнире по футболу «Жемчужная бутса»

Видео канала «Кубань 24»

В Новороссийске завершился традиционный турнир «Жемчужная бутса». Сборная Краснодарского края среди игроков до 17 лет поднялась на высшую ступень пьедестала. Вторыми стали астраханские футболистки, третьими — ростовские.

Кроме того, в возрастной категории до 15 лет у кубанских спортсменок две награды. Краевая сборная завоевала серебро, апшеронский «Айсберг» — бронзу.

Кстати, для юных игроков из Апшеронского района это уже третий медальный старт сезона. Летом апшеронцы выиграли всероссийский турнир «Кожаный мяч» и стали серебряными призерами первенства страны среди коллективов спортивных школ.

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