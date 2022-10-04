Титулованный экс-зенитовец Константин Зырянов возглавил ФК «Черноморец»

Фото пресс-службы ФК «Черноморец»

О назначении Константина Зырянова 4 октября объявил глава Новороссийска, президент ФК «Черноморец» Андрей Кравченко в ходе пресс-конференции.

Тренерско-административный и медицинский штабы команды продолжают свою работу. К ним добавляются и будут помогать новому главному тренеру помощник Константин Лобов и специалист по реабилитации-массажист Тимур Абрамов, сообщает пресс-служба ФК «Черноморец».

«В этом году у «Черноморца» началась новая история. У клуба появился новый титульный спонсор, новый генеральный директор, а сегодня представили и нового тренера, которым стал Константин Зырянов. У него за плечами богатый футбольный опыт — за годы своей карьеры он играл в составе пермского и московского клубов, 10 лет в составе «Зенита», за национальную сборную. Является обладателем звания «Заслуженный мастер спорта», — сообщил мэр Андрей Кравченко.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Зырянов был игроком питерского «Зенита». В составе команды он трижды стал чемпионом России, обладателем кубка России и кубка УЕФА. В составе сборной РФ стал бронзовым призером чемпионата Европы-2008.