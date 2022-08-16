Сборная Краснодарского края по триатлону завоевала серебро на Спартакиаде учащихся России

Видео канала «Кубань 24»

Кубанские атлеты в общем зачете уступили только представителям Москвы.

Соревнования прошли в Пензенской области на базе отдыха «Чистые пруды». Трасса оказалась технически сложная.

«Там были и спуски, и несколько поворотов. Достаточно сложно было спортсменам. Не хватало визуализации где лидер, куда уехал, какие дальше тактические действия предпринимать», — сказала президент федерации триатлона Краснодарского края Светлана Ивченко.

Команда Краснодарского края рассчитывала на общую победу. Большие надежды возлагались на Дмитрия Карпеева, победителя краевой Спартакиады и международного турнира в Беларуси. Но в число призеров он не попал.

По итогам стартового дня у сборной лишь два пятых места. Карпеев исправился на следующий день в эстафете. Он, а также Тихон Бутов, Валерия Зубова и Мария Лосева взяли серебро. Итог — второе место в командном зачете. Такой же результат спортсмены показали на предыдущей Спартакиаде учащихся России в Чебоксарах.

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