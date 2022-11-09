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Сборная Краснодарского края по гандболу среди слабослышащих стала 8-кратным обладателем Кубка России

Спорт
09.11.2022 21:48
Ссылка https://kuban24.tv/item/sbornaya-krasnodarskogo-kraya-po-gandbolu-sredi-slaboslyshashhih-stala-8-kratnym-obladatelem-kubka-rossii
Видео канала «Кубань 24»

Битвы за национальный трофей прошли в Ставрополе.

В финале кубанские гандболисты встретились с хозяевами паркета. Итоговый счет: 34-24. Краснодарцы вернули Кубок домой после трехлетнего расставания. В 2019 году его оставили себе ставропольцы. После турнир был на паузе.

В этом сезоне краевая сборная выполнила все национальные задачи, стала чемпионом России. Впереди внутренний турнир — Первая лига и матчи за Кубок страны среди слышащих команд.

Читайте также: как в Краснодаре проходят Всероссийские межрегиональные соревнования по гандболу.

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