Как в Краснодаре проходят Всероссийские межрегиональные соревнования по гандболу

Видео канала «Кубань 24»

В них участвуют юноши 12–14 лет. Среди фаворитов турнира — команда «Краснодар-1». Это воспитанники детско-юношеской спортивной школы и действующие победители первенства Кубани.

«Для ребят это первый турнир. Как тренер, я всегда ставлю максимальную задачу. Хотелось бы этот турнир выиграть», — сказал тренер команды «Краснодар-1″Игорь Саранец.

В стартовом матче финального этапа гандболисты «Краснодара-1» встречались с астраханцами. Таймы в этой возрастной категории длятся по 20 минут. В первой половине хозяева добились небольшого перевеса — 8:6, а во втором тайме добавили в обороне и уверенно победили — 16:9.

«Особенность команды из Астрахани в том, что они разгоняются и бросают. Впрочем, как и все сильные команды здесь. Мы превзошли их в тренировочном процессе, в классе. Мы были более уверенными в себе. Нас тренер зарядил, и в этом мы сильнее», — поделился игрок команды «Краснодар-1» Марк Науменко.

За медали турнира сражаются девять команд, в том числе две краснодарские, одна из Тимашевска, а также представители Волгограда, Ставрополя, Астрахани и Ростовской области. На предварительном этапе участников разделили на две группы. В них сильнейшими стали краснодарцы и волгоградцы.

Сейчас гандболисты сражаются в финальном этапе соревнований, он завершится 13 октября. По его итогам шесть лучших коллективов в мае отправятся на первенство России.