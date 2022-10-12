Как в Краснодаре проходят Всероссийские межрегиональные соревнования по гандболу
В них участвуют юноши 12–14 лет. Среди фаворитов турнира — команда «Краснодар-1». Это воспитанники детско-юношеской спортивной школы и действующие победители первенства Кубани.
«Для ребят это первый турнир. Как тренер, я всегда ставлю максимальную задачу. Хотелось бы этот турнир выиграть», — сказал тренер команды «Краснодар-1″Игорь Саранец.
В стартовом матче финального этапа гандболисты «Краснодара-1» встречались с астраханцами. Таймы в этой возрастной категории длятся по 20 минут. В первой половине хозяева добились небольшого перевеса — 8:6, а во втором тайме добавили в обороне и уверенно победили — 16:9.
«Особенность команды из Астрахани в том, что они разгоняются и бросают. Впрочем, как и все сильные команды здесь. Мы превзошли их в тренировочном процессе, в классе. Мы были более уверенными в себе. Нас тренер зарядил, и в этом мы сильнее», — поделился игрок команды «Краснодар-1» Марк Науменко.
За медали турнира сражаются девять команд, в том числе две краснодарские, одна из Тимашевска, а также представители Волгограда, Ставрополя, Астрахани и Ростовской области. На предварительном этапе участников разделили на две группы. В них сильнейшими стали краснодарцы и волгоградцы.
Сейчас гандболисты сражаются в финальном этапе соревнований, он завершится 13 октября. По его итогам шесть лучших коллективов в мае отправятся на первенство России.
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