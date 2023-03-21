Сборная Ирака по футболу отменила сбор в Сочи перед матчем с Россией
Спорт
21.03.2023 19:24
Об этом 21 марта сообщили представители иракской сборной. Ранее планировалось, что футболисты Ирака будут готовиться к товарищескому матчу против России в Сочи.
«Сбор в Сочи отменен. Команда прилетит в Санкт-Петербург 24 марта», — рассказал представитель сборной Ирака.
Он уточнил, что сбор в Сочи отменили из-за того, что представленный РФС план поездки не соответствовал программе подготовки иракцев, сообщает ТАСС.
Матч между Россией и Ираком состоится 26 марта в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене». Перед этим россияне сыграют против сборной Ирана — 23 марта.
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