Сборная Чили по футболу прилетела в Сочи на товарищеский матч с Россией

Ночью 11 ноября национальную команду Чили встретили с хлебом и солью в аэропорту города-курорта.

В субботу, 15 ноября, чилийские футболисты сыграют против российской сборной на стадионе «Фишт». На следующий день, 16 ноября, состоится поединок между сборными Чили и Перу.

«Желаем игрокам интересной игры и приятного пребывания в нашей стране, а всем болельщикам — отличных эмоций!» — написали в Telegram-канале аэропорта Сочи.

Также Российский футбольный союз подготовил развлекательную программу перед матчем 15 ноября. В мероприятия для болельщиков включили выступления артистов, возможность поиграть в футбол, получить автографы и сфотографироваться с легендами российской сборной, сообщает пресс-служба минспорта Краснодарского края.

Последняя встреча между сборными России и Чили состоялась в 2017 году и завершилась ничьей — 1:1. Команды Чили и Перу в последний раз играли в товарищеском поединке в 2018 году — тогда перуанцы победили со счетом 3:0.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», восемь игроков ФК «Краснодар» проведут две недели в своих национальных сборных. Полузащитника Александра Черникова и голкипера Станислава Агкацева вызвали национальную команду России.

Подпишись, здесь всегда интересно.