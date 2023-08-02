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Сбор средств на реабилитацию жителя Горячего Ключа Романа Василенко организовали на Кубани

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/sbor-sredstv-na-reabilitatsiyu-posle-porazheniya-mozga-zhitelya-goryachego-klyucha-romana-vasilenko-organizovali-na-kubani
Сбор средств на реабилитацию жителя Горячего Ключа Романа Василенко организовали на Кубани
Сбор средств на реабилитацию жителя Горячего Ключа Романа Василенко организовали на Кубани

Год назад парень перенес тяжело заболевание — разрыв аневризмы аорты в головном мозге.

Врачи боролись за жизнь Романа почти пять месяцев. Из-за отека мозга ему удалили лобную кость. Медикам пришлось бороться с двухсторонней пневмонией и сепсисом крови, и хотя парня спасли, но он все еще не может двигаться.

Реабилитацией Романа занимаются в частном центре в Москве. Курс оплатил один из благотворительных фондов, а неравнодушные собрали средства на оплату реанимобиля, который довез до столицы. Благодаря реабилитации парень смог держать ложку и кружку, сидеть в кресле, и даже говорить. Также у него сохранился интеллект. Хирурги поставили ему имплант вместо удаленной лобной кости, а также установили шунт для отвода жидкости из мозга.

Физиотерапевты реабилитационного центра спешат продолжить работу с парнем, так как все положительные результаты со временем могут аннулироваться. По мнению невролога, Роман с помощью занятий сможет снова ходить.

Мама Романа Лидия Василенко не сможет оплатить курс, поскольку оставила работу из-за сына, а его отец умер четыре года назад, других родных у них нет. Цена занятий за сутки стоит порядка 34 тыс. рублей, а курс в 21 день — 714 тыс. рублей. Каждый, кто хочет помочь, может отправить средства в любом размере на карту Сбербанка 4276 3000 4994 4401. К карте также привязан номер телефона Лидии +7 (918) 312-14-14, сообщают «Кубанские новости».

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