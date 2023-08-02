Сбор средств на реабилитацию жителя Горячего Ключа Романа Василенко организовали на Кубани

Год назад парень перенес тяжело заболевание — разрыв аневризмы аорты в головном мозге.

Врачи боролись за жизнь Романа почти пять месяцев. Из-за отека мозга ему удалили лобную кость. Медикам пришлось бороться с двухсторонней пневмонией и сепсисом крови, и хотя парня спасли, но он все еще не может двигаться.

Реабилитацией Романа занимаются в частном центре в Москве. Курс оплатил один из благотворительных фондов, а неравнодушные собрали средства на оплату реанимобиля, который довез до столицы. Благодаря реабилитации парень смог держать ложку и кружку, сидеть в кресле, и даже говорить. Также у него сохранился интеллект. Хирурги поставили ему имплант вместо удаленной лобной кости, а также установили шунт для отвода жидкости из мозга.

Физиотерапевты реабилитационного центра спешат продолжить работу с парнем, так как все положительные результаты со временем могут аннулироваться. По мнению невролога, Роман с помощью занятий сможет снова ходить.

Мама Романа Лидия Василенко не сможет оплатить курс, поскольку оставила работу из-за сына, а его отец умер четыре года назад, других родных у них нет. Цена занятий за сутки стоит порядка 34 тыс. рублей, а курс в 21 день — 714 тыс. рублей. Каждый, кто хочет помочь, может отправить средства в любом размере на карту Сбербанка 4276 3000 4994 4401. К карте также привязан номер телефона Лидии +7 (918) 312-14-14, сообщают «Кубанские новости».

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