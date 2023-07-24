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Художница подарила свои картины городской больнице в Анапе

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/hudozhnitsa-podarila-svoi-kartiny-gorodskoj-bolnitse-v-anape
Видео канала «Кубань 24»

Ольга Шевченко вместе с супругом передали клинике восемь картин.

Женщина занялась живописью после выхода на пенсию. Уроки рисования брала у своего мужа. Через время у супругов родилась идея подарить полотна больнице, чтобы люди, которые находятся на лечении, могли наслаждаться живописью.

«Она рисует не то, что видит вокруг себя, а то — как она чувствует. Поэтому если вы посмотрите на ее работы, вы увидите ее откровение», — рассказал художник Игорь Шевченко.

На очереди у супругов новая серия работ, которая украсит больничные палаты.

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