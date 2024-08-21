Сбор помощи для пострадавших жителей Курской области продолжают в Ейском районе

В Курской области сейчас действует режим ЧС, людям из приграничных районов пришлось покинуть свои дома.

Добровольцы волонтерского центра «Ейск» собирают для пострадавших людей все необходимое: воду, продукты, одежду, средства личной гигиены и многое другое.

«Кто-то успел собрать и взять все самое необходимое, а кто-то просто схватили паспорта, попить, в сумку кинули кошелек и все», — рассказала жительница Рыльска Тамара Валькова.

Как отметила руководитель волонтерского центра Зинаида Якушева, на просьбу о помощи жители Ейского района отозвались оперативно.

«Жители Ейска и района откликнулись на призыв, чтобы помочь пострадавшим из Курской области в их беде. Нужно отметить, что от наших людей получился большой положительный отклик», — поделилась Зинаида Якушева.

Всем пострадавшим сейчас особенно требуется осенне-зимняя одежда в хорошем состоянии, обувь, постельные белье, бытовая химия. Гуманитарную помощь принимают в Ейске по адресу: Седина, 46/2.

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