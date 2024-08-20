Новая партия гуманитарной помощи для Курской области отправится из Краснодара

Две недели активисты Кубанского союза молодежи, волонтеры и все неравнодушные жители общими усилиями собирали гуманитарный груз, общий вес вышел — 50 т.

«Сегодня жители Выселковского района собрали гуманитарную помощь. Хотелось сказать спасибо всем жителям, потому что все 44 муниципалитета действительно молодцы. Это лишний раз подтверждает, что вместе мы — сила», — отметил начальник отдела молодежной политики Выселковского района Екатерина Ясеновская.

«Максимально стараемся собрать детское питание, различные подгузники, памперсы, первую необходимую помощь для населения, в которой сегодня нуждаются», — сказал заместитель министра образования, науки и молодежной политики Сергей Урайкин.

После загрузки машина отправится в распределительный центр Курска. Оттуда гумпомощь направят в пострадавшие районы.

Читайте также: первые 10 тонн гуманитарного груза направили из Сочи жителям Курской области.