Сбор подписей в поддержку Владимира Путина продолжается в 16 городах Кубани

В 16 городах Кубани продолжается сбор подписей в поддержку кандидата на пост президента России Владимира Путина на предстоящих выборах.

Волонтеры работают в крупных торговых комплексах Краснодара, Анапы, Армавира, Геленджика, Новороссийска, Сочи, Лабинска. Точки сбора подписей также организованы в Крымске, Кореновске, Кропоткине, Белореченске, Апшеронске, Ейске, Туапсе, Славянска-на-Кубани и станице Отрадной. Оставить свою подпись в поддержку кандидата Владимира Путина приходят учителя, врачи, спортсмены, артисты, молодежь и многие другие.

Светлана Астанкова, учитель русского языка и литературы, Армавир:

«Снова появилась промышленность, у нас развивается сельское хозяйство, у нас началось движение вперед. То, чего нам не хватало. И очень хочется, чтобы эти темпы только наращивались, чтобы мы были сильной и уверенной в себе державой и экономической, и социальной».

Элман Алмамедов, председатель Центра национальных культур Армавира:

«Россия на самом деле мощнейшая держава, которая на сегодняшний день и политически, и общеобразовательно, и экономически на большом уровне».

Анна Стратий, руководитель Геленджикского местного отделения «Молодая Гвардия Единой России»:

«За это время появилось очень много возможностей для реализации своего личного потенциала для молодежи. Благодаря появлению новых программ в нашей стране реализуются самые масштабные молодежные проекты. А также на протяжении очень долгого времени поддерживается добровольческая, волонтерская деятельность, которая позволяет молодым людям расширять спектр возможностей, чувствовать уверенность и проявлять свои таланты».

Сергей Шилов, директор СОШ №9 имени Константинова Лабинска:

«Я 15 лет работаю в сфере образования и за эти годы наше образование шагнуло на совершенно другую ступеньку. Сейчас наших ребят готовят на самом высоком уровне, они выходят хорошими, грамотными специалистами».

Афлатон Солахов, председатель Городской национально-культурной общественной организации «Геленджикское общество греков»:

«Я прожил жизнь, начиная от времен развала Советского союза, когда люди боялись просто выходить на улицы. После этого уже стало намного спокойнее. Народ начал верить в будущее. На сегодняшний день уже прошло сколько времени, и мы видим только то, что идет только положительный прогресс в нашей стране».

Василий Караулов, мастер спорта по самбо, чемпион Европы:

«Так как я очень много уже занимаюсь борьбой — самбо, дзюдо, я вижу, как много делается именно для нашего вида спорта. Если брать в целом, я могу говорить только с позиции как спортсмен, для всего спорта России делается очень много, колоссальные вложения, колоссальное развитие. И это только двигается вперед».

Сбор подписей будет проходить, предположительно, до конца января. Оставить подпись, помимо отделений партии, можно в крупных торговых центрах Краснодара, Анапы, Армавира, Геленджика, Новороссийска, Белореченска, Апшеронска, Ейска, Кропоткина, Кореновска, Крымска, Лабинска, Славянска-на-Кубани, Туапсе, Сочи, ст. Отрадная. График работы: будни с 17:00, выходные с 12:00 до 20:00.

Выборы президента пройдут с 15 по 17 марта. На сегодняшний день кандидатами на пост главы государства являются Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ), Владислав Даванков («Новые Люди»), Борис Надеждин («Гражданская инициатива»), Сергей Малинкович («Коммунисты России»), Ирина Свиридова (ДПР), Рада Русских (самовыдвиженец), Сергей Бабурин (РОС), Андрей Богданов (РПСС), Анатолий Баташев (самовыдвиженец).

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