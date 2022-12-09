Сбои в работе сервиса «Вконтакте» наблюдают в Краснодаре
Общество
09.12.2022 08:23
Сбои в работе социальной сети «Вконтакте» российские пользователи заметили утром 9 декабря, сообщает спецсервис Downdetector.
По данным на 7:50, 76% пользователей, столкнувшихся со сбоями, указали, что мессенджер не работает. 12% пожаловались на работу приложения, а 9% на сбои на сайте.
Больше всего жалоб на работу сервиса «Вконтакте» утром 9 декабря поступило из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Ростова-на-Дону и Екатеринбурга, сообщает ТАСС.
Читайте также: электронные права стали доступны в приложении «Госуслуги Авто» в соцсети «Вконтакте».
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