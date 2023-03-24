Сбивший насмерть пешехода в Краснодарском крае водитель КамАЗа получил 5 лет колонии

Смертельное ДТП произошло в октябре 2021 года в Кавказском районе на федеральной автодороге «Кавказ».

Суд установил, что в тот день 61-летний водитель из Отрадненского района на КамАЗе допустил наезд на пешехода, нарушив правила дорожного движения. После этого водитель грузовика остановился, но испугался ответственности и скрылся, не оказав пострадавшему первую помощь и не сообщив о происшествии в специализированные службы.

Сбитый пешеход позже скончался от полученных травм в больнице Кропоткина.

Городской суд Кропоткина признал водителя КамАЗа виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть по неосторожности и оставлении без помощи человека, находившегося в опасном для жизни состоянии. За эти преступления ему назначили наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет и 2 месяца. Приговор в законную силу не вступил, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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