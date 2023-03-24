Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Сбивший насмерть пешехода в Краснодарском крае водитель КамАЗа получил 5 лет колонии

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/sbivshij-nasmert-peshehoda-v-krasnodarskom-krae-voditel-kamaza-poluchil-5-let-kolonii
Сбивший насмерть пешехода в Краснодарском крае водитель КамАЗа получил 5 лет колонии
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Смертельное ДТП произошло в октябре 2021 года в Кавказском районе на федеральной автодороге «Кавказ».

Суд установил, что в тот день 61-летний водитель из Отрадненского района на КамАЗе допустил наезд на пешехода, нарушив правила дорожного движения. После этого водитель грузовика остановился, но испугался ответственности и скрылся, не оказав пострадавшему первую помощь и не сообщив о происшествии в специализированные службы.

Сбитый пешеход позже скончался от полученных травм в больнице Кропоткина.

Городской суд Кропоткина признал водителя КамАЗа виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть по неосторожности и оставлении без помощи человека, находившегося в опасном для жизни состоянии. За эти преступления ему назначили наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет и 2 месяца. Приговор в законную силу не вступил, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Читайте также: экс-полицейского приговорили почти к 7 годам колонии за пьяное смертельное ДТП в Краснодарском крае.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Спортсменка из Анапы вышла в финал чемпионата мира по боксу
  2. Куда сдать стекло, макулатуру и батарейки в Краснодаре
  3. В Сочи произошло землетрясение магнитудой 3,4
  4. Жительница Новороссийска сообщила о краже деревьев, высаженных ее детьми во время акции «Сад памяти»
  5. Путин одобрил запуск небольших грузовиков по Крымскому мосту
  6. Экс-полицейского приговорили почти к 7 годам колонии за пьяное смертельное ДТП на Кубани
Прямой эфир
Мы в соцсетях