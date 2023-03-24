Экс-полицейского приговорили почти к 7 годам колонии за пьяное смертельное ДТП на Кубани

Смертельная авария произошла вечером в ноябре 2022 года в станице Старощербиновской. В марте суд вынес приговор в отношении бывшего помощника оперативного дежурного дежурной части ОМВД России.

По данным следствия, пьяный полицейский ехал за рулем Nissan, не выдержал дистанцию и, не снизив скорость, сбил 47-летнюю местную жительницу, которая ехала на велосипеде в попутном направлении. Бригада скорой помощи не успела оказать помощь пострадавшей, она умерла до приезда медиков, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Возбудили уголовное дело. Во время следствия обвиняемый находился под стражей. В суде он признал вину и раскаялся. Щербиновский районный суд назначил ему 6 лет и 10 месяцев лишения свободы в колонии-поселении, а также запретил ему на 3 года водить машину. Приговор не вступил в законную силу.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», авария произошла 13 ноября около 17:40 на пересечении улиц Калинина и Краснопартизанской в станице Старощербиновской в Щербиновском районе. Пьяный полицейский ехал за рулем Nissan по улице Краснопартизанской от улицы Красной в сторону улицы Чехова и сбил ехавшую на велосипеде 47-летнюю местную жительницу. Женщина от полученных травм скончалась на месте ДТП. Возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека, совершенном в состоянии опьянения.