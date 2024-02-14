Сбившему насмерть пенсионерку в станице Каневской водителю суд дал 5 лет колонии

Смертельная аварии, в которой погибла 84-летняя женщина, произошла на одной из улиц станицы Каневской в декабре 2023 года. В феврале этого года Каневской районный суд вынес приговор по этому делу.

По данным следствия, 44-летний житель станицы Стародеревянковской вечером ехал за рулем автомобиля по одной из улиц станицы Каневской и сбил идущую по краю проезжей части пенсионерку. От полученных травм женщина погибла, а водитель уехал с места аварии и попытался скрыть механические повреждения на своей машине.

Личность водителя установили в течение нескольких дней. Мужчину задержали, в его отношении возбудили уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшем смерть человека, и оставлении места ДТП.

В суде обвиняемый полностью признал свою вину в аварии. Суд назначил ему 5 лет лишения свободы в колонии-поселении и на 3 года лишил его водительских прав, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», смертельная авария произошла 7 декабря 2023 года в 17:55 на улице Уманской в станице Каневской. Водитель ехал по улице Уманской в сторону улицы Мира и напротив дома № 4 наехал на 84-летнюю пенсионерку, которая шла по краю проезжей части во встречном направлении. Водитель скрылся с места аварии, его объявили в розыск.