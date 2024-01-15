Сбившая насмерть пенсионерку в центре Краснодара девушка получила условный срок

Смертельное ДТП произошло 20 апреля на перекрестке улиц Буденного и Красноармейской.

Суд установил, что в тот день 24-летняя девушка ехала на автомобиле Mazda Demio, не справилась с управлением и вылетала на тротуар, пытаясь избежать столкновения с другим автомобилем. Она сбила 75-летнюю женщину, которая шла по тротуару. От полученных травм пенсионерка скончалась в больнице.

Во время судебного заседания подозреваемая полностью признала свою вину. Она добровольно возместила материальный и часть морального вреда.

Первомайский районный суд Краснодара признал девушку виновной в нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть человека по неосторожности, назначив ей наказание в виде лишения свободы на 2 года условно. Кроме того, суд обязал виновницу ДТП выплатить 800 тыс. рублей в качестве морального вреда потерпевшей стороне. Приговор в законную силу не вступил, сообщает Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

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