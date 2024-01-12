Оскорбивший полицейского мужчина получил три года колонии на Кубани

Согласно приговору суда, мужчине предстоит провести три года и два месяца в колонии общего режима, а также выплатить штраф в размере 15 тыс. рублей.

По данным следствия, 10 марта 2023 года обвиняемый находился в поселке Рисовый Славянского района. Мужчина пребывал в состоянии алкогольного опьянения и нарушал общественный порядок. Чтобы его утихомирить на место прибыл сотрудник полиции. Мужчина попытался ударить полицейского, но тот увернулся. Тогда дебошир нецензурно обругал сотрудника полиции, дав негативную оценку его личности в неприличной форме.

После этого мужчину задержали, а в его доме обнаружили наркотики. На него завели уголовное дело за оскорбление и угрозы применения насилия в отношении представителя власти, а также за хранение запрещенных веществ.

На суде мужчина раскаялся и заявил, что осознал всю неправоту своих действий. Также он выражал готовность принести извинения сотруднику полиции и просил суд строго его не наказывать.

Славянский районный суд приговорил его к трем годам и двум месяцам колонии общего режима. Кроме того ему предстоит выплатить штраф в размере 15 тыс. рублей. Приговор в законную силу не вступил, сообщает Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

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