Сбивают лавины: туристов предупредили о «взрывах» в горах Красной Поляны

Сочинские горы засыпало снегом за последнюю неделю. Высота снежного покрова на высоте около 2 тыс. метров уже более 1 м.

Из-за скопившегося снега в горах возрастает вероятность схода лавин. Специалисты начали выполнять противолавинные действия, чтобы отдых туристов был не только комфортным, но и безопасным.

«Сейчас гости курорта и проживающие отелей могут слышать «взрывы» и «хлопки» в районе гор – это работает противолавинная служба и система GAZEX», — говорится в Telegram-канале «Роза Хутор Live».

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