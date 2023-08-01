Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Сбитый в небе над Севастополем беспилотник подорвался на земле и вызвал пожар

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/sbityj-v-nebe-nad-sevastopolem-bespilotnik-podorvalsya-na-zemle-i-vyzval-pozhar
Сбитый в небе над Севастополем беспилотник подорвался на земле и вызвал пожар
Фото t.me/razvozhaev

Инцидент произошел вечером 1 августа в районе Кара-Кобы. Громкий взрыв взволновал местных жителей.

«По предварительным данным сбит БПЛА. На земле произошел подрыв, загорелась трава и кустарники», — написал в Telegram губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Он отметил, что пожарные уже начали тушить возгорание и призвал жителей города доверять только официальной информации.

Читайте также: в Москве утром 1 августа вновь сбили несколько украинских беспилотников. Один из них смог добраться до той же башни в «Москва-Сити», что была повреждена во время прошлого налета вражеских БПЛА.

Статьи
Онколог рассказал о симптомах и сроках развития рака легких
Онколог рассказал о симптомах и сроках развития рака легких
Малина: чем полезна и кому нельзя
Малина: чем полезна и кому нельзя
Идеальные отношения: выполняйте эти пять шагов, прежде чем начать кричать на партнера
Идеальные отношения: выполняйте эти пять шагов, прежде чем начать кричать на партнера
Что такое мезотерапия лица: когда лучше делать и кому противопоказана
Что такое мезотерапия лица: когда лучше делать и кому противопоказана
Онколог рассказала, почему не стоит удалять родинки у косметологов
Онколог рассказала, почему не стоит удалять родинки у косметологов
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях