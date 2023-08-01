Сбитый в небе над Севастополем беспилотник подорвался на земле и вызвал пожар
Происшествия
01.08.2023 18:46
Инцидент произошел вечером 1 августа в районе Кара-Кобы. Громкий взрыв взволновал местных жителей.
«По предварительным данным сбит БПЛА. На земле произошел подрыв, загорелась трава и кустарники», — написал в Telegram губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
Он отметил, что пожарные уже начали тушить возгорание и призвал жителей города доверять только официальной информации.
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