Сбитый в небе над Севастополем беспилотник подорвался на земле и вызвал пожар

Инцидент произошел вечером 1 августа в районе Кара-Кобы. Громкий взрыв взволновал местных жителей.

«По предварительным данным сбит БПЛА. На земле произошел подрыв, загорелась трава и кустарники», — написал в Telegram губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Он отметил, что пожарные уже начали тушить возгорание и призвал жителей города доверять только официальной информации.

Читайте также: в Москве утром 1 августа вновь сбили несколько украинских беспилотников. Один из них смог добраться до той же башни в «Москва-Сити», что была повреждена во время прошлого налета вражеских БПЛА.