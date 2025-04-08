Сбитый таксистом на пешеходном переходе под Туапсе пенсионер скончался

Водитель такси сбил 69-летнего мужчину на пешеходном переходе в селе Агой вечером 7 апреля.

По предварительным данным, 59-летний водитель легкового автомобиля ехал со стороны Джубги в сторону Сочи. На нерегулируемом пешеходном переходе он не пропустил пешехода и сбил его, сообщает Госавтоинспекция Туапсинского района.

Бригада скорой помощи доставила пострадавшего в Туапсинскую центральную городскую больницу.

Мужчину госпитализировали с тяжелыми травмами, в том числе черепно-мозговой травмой и травмой грудной клетки. Несмотря на помощь медиков, пенсионер скончался. Об этом сообщили 8 апреля. Травмы были несовместимы с жизнью, пишет газета «Туапсинские вести».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», скорую помощь на место ДТП вызвали очевидцы. До приезда врачей они пытались привести пострадавшего пешехода в чувства.

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