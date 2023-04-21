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Сбитая на тротуаре возле мэрии Краснодара 75-летняя женщина скончалась в больнице

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/sbitaya-na-trotuare-vozle-merii-krasnodara-75-letnyaya-zhenshhina-skonchalas-v-bolnitse
Сбитая на тротуаре возле мэрии Краснодара 75-летняя женщина скончалась в больнице
Фото «Кубань 24»

Об этом стало официально известно днем 21 апреля. ДТП произошло накануне на пересечении улиц Буденного и Красноармейской.

Новость дополняется.

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