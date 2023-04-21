Сбитая на тротуаре возле мэрии Краснодара 75-летняя женщина скончалась в больнице
Происшествия
21.04.2023 13:19
Об этом стало официально известно днем 21 апреля. ДТП произошло накануне на пересечении улиц Буденного и Красноармейской.
Новость дополняется.
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