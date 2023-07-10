Сбитая мотоциклистом на «зебре» в Темрюке 6-летняя девочка умерла

Дорожное происшествие случилось 10 июля в 11:18 в Темрюке на улице Розы Люксембург около Военной горки.

Установили, что 36-летний водитель мотоцикла не остановился перед нерегулируемым пешеходным переходом и сбил четырех человек, которые в тот момент переходили дорогу. Среди пешеходов были двое детей 6 и 8 лет.

В результате аварии пострадали пешеходы и мотоциклист. Их госпитализировали в больницу. К сожалению, пострадавшая в ДТП 6-летняя девочка скончалась в медучреждении от полученных травм, сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.

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