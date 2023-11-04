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Сбитая курьером в Сочи 7-летняя девочка находится в тяжелом состоянии

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/sbitaya-kurerom-v-sochi-7-letnyaya-devochka-nahoditsya-v-tyazhelom-sostoyanii
Сбитая курьером в Сочи 7-летняя девочка находится в тяжелом состоянии
Фото канала «Кубань 24»

Ребенка на тротуаре сбил 22-летний водитель электровелосипеда 3 ноября на Курортном проспекте.

В результате происшествия 7-летнюю девочку с травмой головы госпитализировали в детскую больницу. Врачи оценивают ее состояние как тяжелое.

Из-за причинения телесных повреждений ребенку на водителя электросамоката завели уголовное дело об оказании услуги ненадлежащего качества по ст. 238 УК РФ.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия. Водителя электросамоката доставили к следователю на допрос. Транспортное средство, на котором он сбил девочку, изъяли для проведения технической экспертизы. Известно, что парень работает курьером и в момент происшествия доставлял заказ, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в отделе полиции водитель электросамоката рассказал, что девочка выбежала на тротуар, а он не успел затормозить. По его словам, он дождался прибытия бригады скорой помощи, а затем уехал, продолжая выполнять рабочие обязанности.

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