Сбили автомобилем и забили до смерти: два оленя погибли в заказнике Гулькевичского района
Происшествия
31.08.2023 14:50
Два пятнистых оленя погибли от рук человека на территории государственного природного зоологического заказника «Кавказский» в конце августа.
Одного из оленей инспекторы госохотнадзора обнаружили на дороге вблизи заказника. Животное погибло в результате наезда неустановленного автомобиля.
«Другого нарушителя поймали на незаконной добыче оленя. При совершении деяния он использовал тяжелый тупой предмет в качестве орудия убийства», — сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов Краснодарского края.
По данным фактам поданы заявления в полицию.
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