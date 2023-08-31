Сбили автомобилем и забили до смерти: два оленя погибли в заказнике Гулькевичского района

Два пятнистых оленя погибли от рук человека на территории государственного природного зоологического заказника «Кавказский» в конце августа.

Одного из оленей инспекторы госохотнадзора обнаружили на дороге вблизи заказника. Животное погибло в результате наезда неустановленного автомобиля.

«Другого нарушителя поймали на незаконной добыче оленя. При совершении деяния он использовал тяжелый тупой предмет в качестве орудия убийства», — сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов Краснодарского края.

По данным фактам поданы заявления в полицию.

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