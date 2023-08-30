Первый в истории России детеныш большой панды родился в Московском зоопарке

Это пополнение в неволе — редчайшее и знаковое событие не только для российского, но и всего мирового природоохранного сообщества.

Детеныш родился в Московском зоопарке у панд Жуи (самец) и Диндин, которые переехали в столицу России в апреле 2019 года, в честь 70-летия установления дипломатических отношений с Китаем. Но близко познакомились для создания потомства только этой весной. Для контроля процесса приехал эксперт по размножению больших панд из Китая. И все удалось.

Новый обитатель зоопарка весил всего 150 граммов, несмотря на внушительные размеры родителей. За пандами, особенно мамой и малышом, пристально следят сотрудники, которые проходили стажировку в Китае.

«Панды — национальный символ и достояние Поднебесной. При усилиях китайского правительства и соответствующих партнеров в течение многих лет популяция больших панд достигла почти 2600 особей, из которых около 1900 живут в дикой природе. Передача животных в другую страну — знак большого доверия», — написал мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram.

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