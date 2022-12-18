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Сбил женщину и спрятал машину во дворе: уехавшего с места смертельного ДТП водителя поймали в Адыгее

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/sbil-zhenshhinu-i-spryatal-mashinu-vo-dvore-uehavshego-s-mesta-smertelnogo-dtp-voditelya-pojmali-v-adygee
Сбил женщину и спрятал машину во дворе: уехавшего с места смертельного ДТП водителя поймали в Адыгее
Фото пресс-службы МВД по Республике Адыгея

Авария произошла 14 декабря около 2:00 в ауле Егерухай в Кошехабльском районе.

В дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что неизвестный водитель сбил 39-летнюю женщину и уехал с места аварии. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте.

Полицейские детально проанализировали записи с камер видеонаблюдения. Личность водителя установили 15 декабря. Им оказался 35-летний местный житель. Его задержали дома в ауле Егерухай. Во дворе дома обнаружили автомобиль ВАЗ без госномеров с характерными повреждениями. Машину изъяли, а водителя доставили в отдел.

По факту аварии возбудили уголовно дело. На время следствия подозреваемого отправили под подписку о невыезде, сообщает пресс-служба МВД по Республике Адыгея.

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