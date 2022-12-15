Пожилой водитель «шестерки» погиб в ДТП с автобусом в Краснодарском крае
Смертельная авария произошла 15 декабря около 16:00 на 9 км автодороги Усть-Лабинск — Лабинск — Упорная.
По предварительным данным, 24-летний водитель автомобиля Ford Focus выехал на полосу встречного движения и врезался в Nissan Almera. В результате столкновения 75-летний водитель Nissan и его 73-летняя пассажирка получили серьезные травмы. Их госпитализировали.
Через несколько минут на этом участке трассы произошло еще одно ДТП. 49-летний водитель автобуса Jac, объезжая столкнувшиеся автомобили, выехал на полосу встречного движения и врезался в автомобиль ВАЗ-2106. В результате аварии 77-летний водитель «шестерки» погиб на месте от полученных травм.
Правоохранители устанавливают все обстоятельства, послужившие причиной ДТП, сообщает отдел пропаганды БДД УГИБДД МВД России по Краснодарскому краю в Telegram.
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