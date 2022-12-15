Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

Пожилой водитель «шестерки» погиб в ДТП с автобусом в Краснодарском крае

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/pozhiloj-voditel-shesterki-pogib-v-dtp-s-avtobusom-v-krasnodarskom-krae
Пожилой водитель «шестерки» погиб в ДТП с автобусом в Краснодарском крае
Фото Госавтоинспекции Кубани

Смертельная авария произошла 15 декабря около 16:00 на 9 км автодороги Усть-Лабинск — Лабинск — Упорная.

По предварительным данным, 24-летний водитель автомобиля Ford Focus выехал на полосу встречного движения и врезался в Nissan Almera. В результате столкновения 75-летний водитель Nissan и его 73-летняя пассажирка получили серьезные травмы. Их госпитализировали.

Через несколько минут на этом участке трассы произошло еще одно ДТП. 49-летний водитель автобуса Jac, объезжая столкнувшиеся автомобили, выехал на полосу встречного движения и врезался в автомобиль ВАЗ-2106. В результате аварии 77-летний водитель «шестерки» погиб на месте от полученных травм.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства, послужившие причиной ДТП, сообщает отдел пропаганды БДД УГИБДД МВД России по Краснодарскому краю в Telegram.

Читайте также: водитель вылетел в кювет и сгорел заживо в автомобиле в Краснодарском крае. ДТП произошло 15 декабря около 12:00 в Тимашевском районе на 42 км автодороги Краснодар — Ейск.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Погибли до приезда скорой: легковушка вылетела на встречную полосу и врезалась в КамАЗ на Кубани
Погибли до приезда скорой: легковушка вылетела на встречную полосу и врезалась в КамАЗ на Кубани
Наводчика, передавшего ВСУ координаты пункта полиции в Херсонской области, задержали на Кубани
Наводчика, передавшего ВСУ координаты пункта полиции в Херсонской области, задержали на Кубани
Дождь с мокрым снегом пройдет в Краснодаре ближайшей ночью
Дождь с мокрым снегом пройдет в Краснодаре ближайшей ночью
Дождь с мокрым снегом и сильный ветер ожидаются 15 декабря в Краснодарском крае
Дождь с мокрым снегом и сильный ветер ожидаются 15 декабря в Краснодарском крае
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Валерий Димоев: бизнес должен вносить свой вклад в развитие региона и отрасли
  2. Цены на обучение в автошколах Краснодара с 1 января вырастут в среднем на 20%
  3. Брал взятки: бывшего первого замруководителя департамента строительства будут судить в Краснодарском крае
  4. В центре Геленджика при подключении нового водовода произошла авария
  5. Мать, оставившую младенца одного в квартире в Краснодаре, обвинили в причинении смерти по неосторожности
  6. Друзья и родственники алиментщиков смогут гасить их долги
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях