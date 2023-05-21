Сбил ребенка и уехал: в Горячем Ключе ищут водителя, который скрылся с места аварии

Авария произошла 21 мая 10:50 на пересечении улиц Ленина и Кучерявого.

По предварительным данным, водитель неустановленного автомобиля, предположительно марка Honda, не пропустил несовершеннолетнего пешехода на переходе и сбил его. После этого водитель уехал с места ДТП.

Граждан, обладающих информацией об произошедшей аварии, просят позвонить в ГИБДД по телефону 8 (999) 437-96-51, сообщает Госавтоинспекция ОМВД России по Горячему Ключу в Telegram.

Читайте также: в центре Краснодара водитель на иномарке сбил пешехода и скрылся с места аварии.