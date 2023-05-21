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Сбил ребенка и уехал: в Горячем Ключе ищут водителя, который скрылся с места аварии

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/sbil-rebenka-i-uehal-v-goryachem-klyuche-ishhut-voditelya-kotoryj-skrylsya-s-mesta-avarii
Сбил ребенка и уехал: в Горячем Ключе ищут водителя, который скрылся с места аварии
Фото t.me/ogibdd23gk

Авария произошла 21 мая 10:50 на пересечении улиц Ленина и Кучерявого.

По предварительным данным, водитель неустановленного автомобиля, предположительно марка Honda, не пропустил несовершеннолетнего пешехода на переходе и сбил его. После этого водитель уехал с места ДТП.

Граждан, обладающих информацией об произошедшей аварии, просят позвонить в ГИБДД по телефону 8 (999) 437-96-51, сообщает Госавтоинспекция ОМВД России по Горячему Ключу в Telegram.

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