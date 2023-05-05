Сбил ребенка и уехал: на Кубани нашли пьяного водителя, который скрылся с места ДТП

Авария произошла 4 мая около 17:00 на трассе Динская — Васюринская.

По предварительным данным, 66-летний мужчина ехал за рулем Toyota Avensis и сбил 8-летнюю девочку, которая одна переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. После ДТП водитель с места аварии скрылся, однако впоследствии его нашли сотрудники ГИБДД.

В результате аварии девочка получила травмы. Ее госпитализировали, но затем назначили амбулаторное лечение, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В ГИБДД возбудили административное расследование, во время которого установят состояние трезвости водителя после результатов химико-токсикологического исследования. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

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