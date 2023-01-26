Сбежавшую с базы отдыха носуху спасли в Новороссийске

Американская носуха по кличке Василий живет в домике рядом с усадьбой «Круглое озеро». Несколько дней назад Василий отодвинул засов на клетке и сбежал в лес.

Сотрудники Центра винного туризма отправились на поиски питомца — носуха родилась в неволе и выжить в природе бы не смогла.

Обнаружил беглеца охранник завода. Поздно вечером он услышал из леса звуки, похожие на детский плач. Выяснилось, что «плакал» сбежавший Василий. Он сидел на дереве и был очень напуган. Возможно, на дерево носуху загнали шакалы. Из веревки и палки охранник сделал охотничью петлю и с помощью нее снял Василия с дерева и отнес в его домик.

Оказавшись в клетке, Василий плотно поел и улегся спать, пишет «Наша газета. Новороссийск».

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