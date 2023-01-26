Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Сбежавшую с базы отдыха носуху спасли в Новороссийске

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/sbezhavshuyu-s-bazy-otdyha-nosuhu-spasli-v-novorossijske
Сбежавшую с базы отдыха носуху спасли в Новороссийске
Фото ngnovoros.ru

Американская носуха по кличке Василий живет в домике рядом с усадьбой «Круглое озеро». Несколько дней назад Василий отодвинул засов на клетке и сбежал в лес.

Сотрудники Центра винного туризма отправились на поиски питомца — носуха родилась в неволе и выжить в природе бы не смогла.

Обнаружил беглеца охранник завода. Поздно вечером он услышал из леса звуки, похожие на детский плач. Выяснилось, что «плакал» сбежавший Василий. Он сидел на дереве и был очень напуган. Возможно, на дерево носуху загнали шакалы. Из веревки и палки охранник сделал охотничью петлю и с помощью нее снял Василия с дерева и отнес в его домик.

Оказавшись в клетке, Василий плотно поел и улегся спать, пишет «Наша газета. Новороссийск».

Читайте также: управление охраны животного мира Адыгеи займется спасением погибающих на озере лебедей.

 

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Водитель BMW сбил насмерть девочку на пешеходном переходе в Сочи
Водитель BMW сбил насмерть девочку на пешеходном переходе в Сочи
Германия решила направить роту танков Leopard Украине
Германия решила направить роту танков Leopard Украине
Стало известно, где построят новый курортный город-миллионник в Краснодарском крае
Стало известно, где построят новый курортный город-миллионник в Краснодарском крае
Будет новая мобилизация в 2023? Зачем увеличивают Вооруженные силы России
Будет новая мобилизация в 2023? Зачем увеличивают Вооруженные силы России
Леопард-2 и Челленджер-2: сравниваем их с Т-72Б3 и Т-90М
Леопард-2 и Челленджер-2: сравниваем их с Т-72Б3 и Т-90М
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Бард народа — 85 лет Владимиру Высоцкому
  2. Леопард-2 и Челленджер-2: сравниваем их с Т-72Б3 и Т-90М
  3. Белореченский и Полтавский полигоны ТБО: выученные уроки
  4. Новую остановку взамен разбитой в ДТП установили в Музыкальном микрорайоне Краснодара
  5. Мужчина случайно выстрелил себе в сердце из обреза в Краснодаре
  6. Будет новая мобилизация в 2023? Зачем увеличивают Вооруженные силы России
Прямой эфир
Мы в соцсетях