Сбежавшего из центра временного содержания мигранта задержали на Кубани

Житель Абхазии, подлежащий депортации, сбежал из центра временного содержания иностранных граждан в Гулькевичском районе ночью 20 ноября. Его задержали в Туапсинском районе.

В настоящее время 35-летний мужчина находится в изоляторе временного содержания.

«В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ГУ МВД России по Краснодарскому краю совместно с оперативниками ОМВД России по Туапсинскому району задержали злоумышленника в Туапсинском районе и поместили в изолятор временного содержания», — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», иностранец сбежал из центра временного содержания, сняв решетку с окна в душевой комнате.