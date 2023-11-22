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Сбежавшего из центра временного содержания мигранта задержали на Кубани

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/sbezhavshego-iz-tsentra-vremennogo-soderzhaniya-migranta-zaderzhali-na-kubani
Сбежавшего из центра временного содержания мигранта задержали на Кубани
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Житель Абхазии, подлежащий депортации, сбежал из центра временного содержания иностранных граждан в Гулькевичском районе ночью 20 ноября. Его задержали в Туапсинском районе.

В настоящее время 35-летний мужчина находится в изоляторе временного содержания.

«В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ГУ МВД России по Краснодарскому краю совместно с оперативниками ОМВД России по Туапсинскому району задержали злоумышленника в Туапсинском районе и поместили в изолятор временного содержания», — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», иностранец сбежал из центра временного содержания, сняв решетку с окна в душевой комнате.

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