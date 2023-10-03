Сбежавшего из-под ареста хулигана поймали в Курганинском районе
Происшествия
03.10.2023 08:21
По данным полиции, 35-летний житель Адыгеи отбывал административный арест за мелкое хулиганство в ОМВД России по Успенскому району.
Злоумышленник самовольно оставил изолятор временного содержания 1 октября около 15:00.
«В результате комплекса мероприятий оперативниками ОМВД России по Успенскому району данный гражданин был задержан в Курганинском районе и помещен в изолятор временного содержания», — говорится в сообщении ГУ МВД России по Краснодарскому краю в Telegram.
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