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Сбежавшего из-под ареста хулигана поймали в Курганинском районе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/sbezhavshego-iz-pod-aresta-huligana-pojmali-v-kurganinskom-rajone
Сбежавшего из-под ареста хулигана поймали в Курганинском районе
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

По данным полиции, 35-летний житель Адыгеи отбывал административный арест за мелкое хулиганство в ОМВД России по Успенскому району.

Злоумышленник самовольно оставил изолятор временного содержания 1 октября около 15:00.

«В результате комплекса мероприятий оперативниками ОМВД России по Успенскому району данный гражданин был задержан в Курганинском районе и помещен в изолятор временного содержания», — говорится в сообщении ГУ МВД России по Краснодарскому краю в Telegram.

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