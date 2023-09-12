Осужденный украинец сбежал из колонии в Усть-Лабинском районе

Мужчина незаконно покинул территорию ФКУ ИК-2 в поселке Двубратском.

Правоохранители разыскивают 39-летнего уроженца села Тарновцы Закарпатской области Украины — Шитева Чабу Имреевича. На момент ареста он проживал в селе Большие Копани Херсонской области.

Его приметы: среднее телосложение, рост 165 см, славянская внешность, глаза светлые, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

При установлении местонахождения, а также о любой полученной информации, способствующей установлению и задержанию осужденного, просят сообщить по телефонам 8-861-354-24-46, 8-861-354-00-24 или 8-918-460-24-63.

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