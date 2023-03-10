Сбербанк увеличил лимит по покупкам с карт без PIN-кода
Экономика
10.03.2023 11:26
Последние годы оплатить товар картой без введения PIN-кода можно было только при сумме до 1 тыс. рублей.
С начала года Сбербанк в тестовом режиме увеличил этот лимит за счет расширения функционала POS-терминалов, рассказал представитель кредитной организации. Теперь в некоторые торговых точках страны клиенты Сбербанка и других банков могут оплатить товары на сумму более 2 тыс. рублей без введения PIN-кода.
По словам представителя Сбербанка, увеличение лимита по оплате без PIN-кода поможет сделать платежный опыт людей более комфортным. При этом уровень безопасности платежей сохранится на прежнем уровне, сообщает РБК.
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