Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Сбербанк сообщил о фишинговой рассылке писем с вирусом от имени «военкоматов»

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/sberbank-soobshhil-o-fishingovoj-rassylke-pisem-s-virusom-ot-imeni-voenkomatov
Сбербанк сообщил о фишинговой рассылке писем с вирусом от имени «военкоматов»
Фото Сбербанка

В пресс-службе Сбербанка 15 мая сообщили о том, что мошенники разослали сотрудникам банка письма, якобы, от имени военкоматов, в которых содержалась просьба посетить военкоматы для уточнения персональных данных.

При этом в рассылке содержался вирус, зашифрованный в мобилизационое предписание, при открытии которого вся IT-инфраструктура Сбербанка оказалась бы заражена.

«Мы зафиксировали целенаправленную фишинговую атаку на Сбербанк. Эта атака была успешно отражена, как и все предыдущие», — сообщили в пресс-службе банка.

В банке добавили, что подобной атаке могут подвергнуться частные лица или другие организации, пишет «Коммерсантъ».

Читайте также: Путин подписал закон о едином реестре военнообязанных и электронных повестках.

Статьи
Какой сегодня праздник: что отмечаем 16 мая
Какой сегодня праздник: что отмечаем 16 мая
Бессонница имеет причины: что категорически нельзя делать перед сном
Бессонница имеет причины: что категорически нельзя делать перед сном
С 1 июня WhatsApp перестанет работать, но не у всех. У кого именно?
С 1 июня WhatsApp перестанет работать, но не у всех. У кого именно?
Окрошка: квас, кефир или минералка?
Окрошка: квас, кефир или минералка?
Японские ученые обнаружили «разговор» грибов после дождя
Японские ученые обнаружили «разговор» грибов после дождя
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях