Сбербанк сообщил о фишинговой рассылке писем с вирусом от имени «военкоматов»

В пресс-службе Сбербанка 15 мая сообщили о том, что мошенники разослали сотрудникам банка письма, якобы, от имени военкоматов, в которых содержалась просьба посетить военкоматы для уточнения персональных данных.

При этом в рассылке содержался вирус, зашифрованный в мобилизационое предписание, при открытии которого вся IT-инфраструктура Сбербанка оказалась бы заражена.

«Мы зафиксировали целенаправленную фишинговую атаку на Сбербанк. Эта атака была успешно отражена, как и все предыдущие», — сообщили в пресс-службе банка.

В банке добавили, что подобной атаке могут подвергнуться частные лица или другие организации, пишет «Коммерсантъ».

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